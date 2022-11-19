Спецоперация 19 ноября 2022, 09:33 Обстрелы ЛНР со стороны ВСУ разрушили два жилых дома и здание СЭС СЦКК: от обстрелов ВСУ за 18 ноября в ЛНР пострадала пожилая женщина и разрушились 2 дома Telegram

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От обстрелов ЛНР со стороны ВСУ за 18 ноября пострадала пожилая женщина и разрушились два жилых дома. Об этос сообщили сотрудники представительства республики в СЦКК. Их слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Со стороны ВСУ зафиксирован один обстрел по населенному пункту Брянка», — рассказали они.

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По данным ведомства, удар произвели из РСЗО M142 HIMARS. Сотрудники представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что по населенному пункту было выпущено шесть ракет из этой установки.

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Прилеты нанесли ущерб местному жилому фонду. В частности, полностью разрушенными оказались два дома. Еще три получили менее значительные повреждения. Также сообщается о семи пострадавших хозпостройках и объектах инфраструктуры — здание ДОСААФ, газопровода и ЛЭП. Кроме того, разрушено помещение СЭС.

По данным представителей ведомства, в результате обстрела со стороны ВСУ местная жительница получила ранения. По их словам, это женщина 1949 года рождения. Ее состояние не уточняется.