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    15 августа 2022, 16:54

    Обстрелы Донецка оставили без света два района города

    Минэнерго ДНР сообщило об отключении двух районов от электричества из-за обстрела ВСУ

    Анатолий Минкин

    Обстрел со стороны украинских боевиков оставил без электроснабжения 47 тысяч абонентов в двух районах города. Об этом сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

    В ведомстве пояснили, что снаряды ВСУ повредили линию электропередачи, что привело к отключению высоковольтных станций в Донецке.

    «Без напряжения 236 трансформаторных подстанций, 47 000 бытовых абонентов в Кировском, Ленинском и Петровском районах города. Оценка объема повреждений и аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка», — говорится в сообщении ведомства.

    По данным штаба территориальной обороны ДНР, украинские боевики провели массированный обстрел Куйбышевского и Кировского районов города. Сильнее всего пострадали улицы Ершова, Башкирская, Ленинабадская и Артемовская. В результате обстрела погибли четверо мирных жителей.