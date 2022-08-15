Обстрелы Донецка оставили без света два района города

Обстрел со стороны украинских боевиков оставил без электроснабжения 47 тысяч абонентов в двух районах города. Об этом сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

В ведомстве пояснили, что снаряды ВСУ повредили линию электропередачи, что привело к отключению высоковольтных станций в Донецке.

«Без напряжения 236 трансформаторных подстанций, 47 000 бытовых абонентов в Кировском, Ленинском и Петровском районах города. Оценка объема повреждений и аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка», — говорится в сообщении ведомства.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, украинские боевики провели массированный обстрел Куйбышевского и Кировского районов города. Сильнее всего пострадали улицы Ершова, Башкирская, Ленинабадская и Артемовская. В результате обстрела погибли четверо мирных жителей.