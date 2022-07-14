Обстрелы ДНР со стороны ВСУ за последние сутки унесли жизни двух мирных жителей

За последние сутки от обстрелов ВСУ погибли два жителя ДНР и еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны (ТерО) республики.

«За минувшие сутки, с 08:00 13 июля до 08:00 14 июля, в результате обстрелов ВСУ на территории ДНР погибли два человека и еще шесть мирных жителей получили ранения», — сказали представители ведомства.

В ночь с 13 на 14 июля ВСУ выпустили по столице республики — Донецку — три снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом сообщил RT. Боеприпасы попали по Кировскому району города.

Также вчера ВСУ обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в ДНР из «Градов». Огонь вели со стороны Леонидовки. Во время обстрела Верхнеторецкого ВСУ запустили 10 боеприпасов.

Кроме того, в результате обстрелов ВСУ за последние сутки населенные пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки остались без электричества. Об этом также сообщил RТ.