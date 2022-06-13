Обстрелы ДНР со стороны ВСУ оставили без электричества более 4 тысяч человек

Более четырех тысяч бытовых абонентов лишены доступа к электросетям ДНР. Об этом сообщили представители республиканского Министерства угля и энергетики. Их заявление опубликовали в Telegram-канале штаба ТерО ДНР.

«В результате обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике обесточены 53 трансформаторные подстанции и 4300 бытовых абонентов», — сообщили авторы канала со ссылкой на ведомство.

Также они напомнили о мерах предосторожности во время обстрелов. Авторы Telegram-канала штаба ТерО ДНР написали, что лучше не покидать дома без крайней необходимости. Во время обстрелов они рекомендовали не выходить из убежищ. Также жителей призвали заботиться не только о себе, но и о родных и близких.

Ранее представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили о нескольких утренних обстрелах республики со стороны ВСУ. Прилеты снарядов зафиксировали в трех поселках: Михайловке, Пантелеймоновке и Доломитном.