Обстрелом ВСУ обесточило шахту имени Засядько в Донецке

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 76 горняков. Об этом сообщил в Telegram штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — посоветовали жителям в штабе теробороны.

Сегодня, 17 июня, противник наносил удары по Донецку из шести точек. В данный момент они подавлены, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что ВСУ пытаются подтянуть новую технику для ударов по жилым кварталам населенных пунктов.

«Принимаются исчерпывающие меры контрбатарейными подразделениями союзных сил для обеспечения безопасности населения», — заверил Пушилин.

Судя по сводке представителей республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, с раннего утра ВСУ обстреляли Донецк уже 31 раз. Шахта имени Засядько расположена в Киевском районе Донецка, по которому ударили 22 раза.