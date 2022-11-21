Спецоперация 21 ноября 2022, 15:05 Обстрелявшие Белгородскую область РСЗО «Ураган» уничтожили недалеко от Харькова Минобороны России: ВС уничтожили две установки «Ураган», обстрелявшие Белгородскую область РИА «Новости»

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В Харьковской области обнаружили установки реактивной системы залпового огня «Ураган», которыми украинские военные обстреляли Белгородскую область. Их разбили во время контрбатарейной борьбы, сообщило Минобороны России.

Две установки нашли на огневых позициях у села Пыльная, примерно в 44 километрах от Харькова. Именно из них, по словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, стреляли по Белгородской области. РСЗО вывели из строя во время контрбатарейной борьбы.

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Склад вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины разбили вблизи Краматорска Донецкой Народной Республики, пункты управления — у поселка Шевченково Харьковской области, города Красный Лиман Донецкой Народной Республики, поселка Камышеваха и села Преображенка Запорожской области.

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