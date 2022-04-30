Названо имя украинского боевика, причастного к обстрелам городов ЛНР

Уголовное дело завели российские следователи за применение запрещенных средств и методов войны в отношении командира артиллерийского дивизиона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенанта Николая Янчего. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По данным ведомства, в конце апреля этого года офицер вместе с другими украинскими военными вел прицельные обстрелы из артиллерии и минометов, а также тяжелого вооружения по населенным пунктам ЛНР. В результате ранения получили три мирных жителя, а более 30 зданий, включая здание Свято-Ильинского монастыря и храма Святого Духа, получили повреждения.

К обстрелам оказались причастны командир 24-й механизированной бригады ВСУ полковник Сергей Поступальский и его заместитель полковник Роман Мамавко, которые проходят обвиняемыми по другим аналогичным преступлениям.

Сейчас следователи устанавливают других лиц из числа солдат и офицеров 24-й бригады ВСУ, а также лиц Министерства обороны Украины, причастных к обстрелам.