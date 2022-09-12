Снаряды ВСУ в Белгородской области убили женщину и ранили четырех человек | 360°

Важное 12 сентября 2022, 17:41 Поделиться Telegram

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Viber Снаряды ВСУ в Белгородской области убили женщину и ранили четырех человек Губернатор Белгородской области Гладков: женщина погибла при обстреле ВСУ РИА "Новости"

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Обстрел украинскими боевиками села Логачевка в Белгородской области привел к человеческим жертвам. На месте погибла одна женщина, четыре человека получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что погибшая — это гражданка Украины 1942 года рождения.

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«В Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — подчеркнул Гладков.

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Губернатор отметил, что в селе есть разрушения хозяйственных построек и жилых домов. Повреждения получило несколько автомобилей. Кроме того, из-за нарушения линии электропередачи аварийные службы отключили подачу газа и электричества.

По словам Гладкова, целью украинских боевиков был пограничный пункт, расположенный в селе. После начала обстрелов глава администрации вывез жителей в безопасное место.

Губернатор отметил, что сегодня в Белгородском районе сработала система ПВО. В результате в поселке Комсомольский повреждения получил один автомобиль, а в Западном переулке в столице региона осколки пробили кровлю одного из домов.

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