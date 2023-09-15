Спецоперация 15 сентября 2023, 16:17 Обстрел ВСУ повредил частный дом и ФАП в курской деревне Елизаветовка Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ деревни Елизаветовка РИА «Новости»

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Деревню Елизаветовка в Глушковском районе Курской области обстреляли со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, обстрел ВСУ произошел этим утром. В результате в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) выбило окна и повреждение получили ворота одного из частных домов. Никто из местных жителей не пострадал.

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«Окажем помощь собственнику в восстановлении имущества и отремонтируем медицинское учреждение», — пообещал Старовойт.

Елизаветовка уже подвергалась обстрелу днем ранее. Также власти зафиксировали прилеты боеприпасов в поселках Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района.

Также в четверг обстрел украинскими боевиками повредил два жилых дома в селе Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области. Как заявил губернатор региона Александр Богомаз, обошлось без пострадавших.