Обстрел СИЗО в поселке Еленовка Донецкой Народной Республики Вооруженными силами Украины лишь подстегнет солдат ВСУ к сдаче в плен. Подобные акции устрашения будут иметь обратный эффект.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил об этом на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Его процитировал ТАСС.

«Киевский режим пытается мстить даже своим военнослужащим, которые осознали бессмысленность выполнения преступных приказов и сдались в плен, чтобы получить шанс на искупление и мирную жизнь. <…> Однако такие акции устрашения лишь подстегнут процесс сдачи мобилизованных украинцев в плен», — выразил уверенность дипломат.

Говоря о ходе спецоперации, он отметил, что за последний месяц Россия значительно продвинулась в выполнении своих задач.

«В республиках [Донбасса] освобождено уже 255 населенных пунктов, и возвращение всей их территории под контроль населения Донбасса — лишь вопрос времени», — заявил Полянский.

Он также затронул тему стамбульских договоренностей. Россия надеется, что генсек ООН Антониу Гутерреш сделает все для устранения препятствий США и ЕС для экспорта российского продовольствия и удобрений, сообщил дипломат. Он подчеркнул, что заключенная в Стамбуле сделка не мешает России продолжать спецоперацию на Украине.