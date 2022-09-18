Обстрел колонии в Еленовке провели из РСЗО «Ураган» | 360°

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Обстрел колонии в Еленовке провели из РСЗО «Ураган»

СЦКК ДНР сообщил об обстреле колонии в Еленовке со стороны Украины из РСЗО «Ураган»

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Вооруженные силы Украины обстреляли исправительную колонию в Еленовке из реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, в 10:20 с направления населенного пункта Максимильяновка в направлении Еленовки выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 „Ураган“», — уточнили в представительстве.

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Украинские военные обстреляли исправительную колонию в Донецкой Народной Республике 18 сентября. В результате один военнопленный погиб, еще четыре получили ранения. Позже число пострадавших при обстреле колонии в Еленовке возросло до пяти. Масштаб разрушений устанавливают специалисты.

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Это уже не первый случай, когда ВСУ наносят удар по Еленовке. В ночь на 29 июля при украинском ударе из HIMARS по изолятору погибли 50 военнопленных и 73 получили ранения.

Украинские боевики 18 сентября вновь обстреляли Донецк. Под огнем нацистов оказался Петровский район города, всего они выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

ДНР

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