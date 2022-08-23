Обстрел Горловки со стороны ВСУ оставил без электричества 1210 человек

Обстрел со стороны ВСУ частично обесточил поселок шахты «Кочегарка» в Горловке. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Иван Приходько.

«В результате обстрела со стороны ВСУ частично обесточен горловский поселок шахты „Кочегарка“. Без электроэнергии — 1210 абонентов», — написал он.

Об обстреле двух поселков Центрально-Городского района — шахты «Кочегарка» и Штеровка — Приходько заявил около 06:30. Мэр сообщил, что по улице Демьяна Бедного, 18, загорелась крыша гаража, а около дома № 16а на той же улице произошло факельное возгорание газопровода. На месте работали представители МЧС и Горгаза.

Судя по сводке представителей Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, с 05:00 Горловка попала под удар ВСУ уже пять раз. В ее сторону выпускают снаряды калибром 152 и 155 миллиметров со стороны Дылеевки и Курдюмовки. Последний на данный момент обстрел был совершен в 06:10 — по Горловке выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.