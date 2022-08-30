Обстрел береговой линии Энергодара назвали попыткой сорвать миссию МАГАТЭ

Украинские военные выпустили 20 снарядов по береговой линии Энергодара, чтобы сорвать приезд миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявила в Telegram-канале военно-гражданская администрация города.

«Зафиксировано 20 прилетов крупнокалиберной артиллерией. Причиной обстрелов является целенаправленное намерение Киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси», — сообщили в ВГА.

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали Энергодар утром 30 августа. До этого они обстреляли жилые кварталы города, выпустив за сутки 28 августа восемь снарядов крупного калибра. Пострадали пять мирных жителей, загорелись десятки автомобилей, пожар показали на видео.

Специалисты МАГАТЭ прибыли в Киев. В среду они приедут с инспекцией на Запорожскую АЭС и пробудут там до 3 сентября, некоторые специалисты останутся после проверки. Им покажут состояние атомной электростанции, разрушения от украинских снарядов. Участники миссии также убедятся, что станцию используют по назначению.