Спецоперация 25 июня 2023, 22:34 Обстановку на Запорожском направлении назвали напряженной Рогов: обстановка на Запорожском направлении напряженная РИА «Новости»

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Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов охарактеризовал царящую сейчас обстановку на Запорожском направлении. В своем Telegram-канале он указал, что ситуация сложилась напряженная, но контролируемая.

«Несмотря на события, происходившие в тылу, русские воины продолжали и продолжают самоотверженно держать оборону на передовой Запорожского фронта. Обстановка напряженная, но контролируемая», — сообщил политик.

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На Пологовском направлении вскрыи наблюдательный пост ВСУ, в районе Новоданиловки уничтожили пикап. У Малой Токмачки ликвидирован минометный расчет, у Белогорья — гаубица «Мста-Б» в районе Белогорья и гаубица М7. На Времевском выступе уничтожены танки ВСУ, на Васильевском направлении — САУ, пикап и бронированная машина.

Накануне российские военные группировки «Восток» отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В районе населенного пункта Ровнополь на Запорожском направлении отразили мотострелковые подразделения. Противник наступал силами до роты.