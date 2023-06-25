Спецоперация 25 июня 2023, 01:22 Обстановку на передовой в Запорожье назвали стабильной Рогов: линия фронта в Запорожской области остается стабильной РИА «Новости»

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Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о стабильной линии фронта на Запорожском направлении. Противник не смог продвинуться дальше серой зоны и небольшого участка на первой линии обороны, сообщил политик РИА «Новости».

«Линия фронта в Запорожской области стабильна и находится под контролем наших ребят. Противник предпринимает попытки продвинуться, бои идут в серой зоне и на небольшом участке первой линии обороны, где он пытается закрепиться», — пояснил Рогов.

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Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ начали наступление на нескольких направлениях, включая Запорожскую область.

Российские силовики узнали, что Украина готовит провокацию в Запорожской области. Киев хочет снять фейковые видео о «множестве погибших» мирных граждан в Гуляйполе якобы из-за действия ВС России.

Сейчас в город везут манекены разного роста. А в ближайшее время приедут телевизионщики из Бельгии, чтобы снять сюжет провокационного характера.

Ранее военкоры сообщили, что ВСУ попали в «огневой мешок» у села Пятихатки в Запорожской области. Населенный пункт находится в серой зоне.