Спецоперация 28 июля 2023, 13:48 «Обстановка остается напряженной». Балицкий рассказал о боях за село Старомайорское на Времевском направлении Врио губернатора Балицкий: ВС России контролируют Времевское направление РИА «Новости»

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Российские войска сохранили контроль над ситуацией на Времевском направлении, однако обстановка там напряженная. Украинские подразделения не оставили попыток сохранить за собой село Старомайорское, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Обстановка остается напряженной, наши подразделения контролируют Времевское направление», — заявил он.

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Вооруженные силы Украины, по информации Евгения Балицкого, понесли большие потери. Несмотря на это, они не оставили попыток удержаться на северо-западе села Старомайорское.

Наступление украинских войск под селом Работино 26 июля сорвалось, объявило Минобороны России. ВСУ задействовали в операции до трех батальонных тактических групп, но получили отпор, потеряли много бойцов и техники.

Украинские военные с начала контрнаступления неоднократно пытались прорвать линию обороны в районе Времевского выступа на границе Запорожской области и ДНР, сообщил «Царьград». Российские войска ответили ударами артиллерии и авиации.