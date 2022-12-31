31 декабря 2022, 08:47
Общежитие, библиотека и ресторан оказались разрушены в Алчевске после удара ВСУ
СЦКК: при обстреле ВСУ в Алчевске ЛНР оказалось разрушено общежитие
В результате вчерашнего обстрела Алчевска в Луганской Народной Республике со стороны ВСУ оказалось полностью разрушено общежитие ДонГТИ. Пострадали также учебный корпус и библиотека ДонГТИ, магазин и ресторан «Кругозор» и шесть домов. Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.
За сутки украинские боевики выпустили по территории республики 19 ракет из американской РСЗО HIMARS. Помимо Алчевска, под удар попали Стаханов и Брянка. Три населенных пункта обстреляли ночью в течение всего восьми минут.В Брянке разрушена станция технического обслуживания и поврежден жилой дом. В Стаханове пострадали шесть жилых домов и газопровод.
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Также накануне вечером ВСУ за пять минут выпустили13 снарядов «натовского» калибра(155 миллиметров) по пригороду Горловки. На Пантелеймоновку обрушили шесть снарядов, на Ясиноватую — еще семь.
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