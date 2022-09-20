Общественный совет Херсонской области попросил немедленно провести референдум | 360°

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Общественный совет Херсонской области попросил немедленно провести референдум

Общественный совет освобожденнойХерсонской области попросил ВГА срочно провести референдум

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Общественный совет освобожденной части Херсонской области попросил главу местной военно-гражданской администрации (ВГА) Владимира Сальдо немедленно провести референдум о вхождении региона в состав России. Заявление зачитал председатель совета Владимир Овчаренко. Его слова процитировал ТАСС.

«Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации», — зачел он.

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По мнению авторов заявления, инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонской области. Само воссоединение региона с Россией они назвали торжеством исторической справедливости.

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По их мнению, такой шаг обезопасит местные земли и вернет мирную жизнь. Кроме того, вхождение Херсонской области в состав России авторы заявления Общественного совета сочли источником новых возможностей на пути к возрождению и восстановлению мощи региона.

По данным ТАСС, сотрудники ведомства единогласно поддержали это заявление.

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