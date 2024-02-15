Спецоперация 15 февраля 2024, 18:25 Общественная Служба Новостей: полковник Попов посмертно удостоен звания Героя России

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Командир батальона «Терек» и полковник полиции в отставке Владимир Попов погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации. Ему посмертно присвоили почетное звание. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

В феврале вдове и сыну военного вручили медали «Золотая Звезда» Героя РФ и Героя ДНР. «Офицеры России» выразили глубокие соболезнования родным и близким Владимира Попова.