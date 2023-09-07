Спецоперация 07 сентября 2023, 09:24 «Обратилось в металлолом». Пушилин рассказал об уничтожении иностранного вооружения ВСУ Пушилин: Российская армия уничтожит танки Abrams в зоне СВО Правительство США

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Российская армия будет уничтожать поставленные ВСУ Западом танки Abrams и другое вооружение. Об этом ТАСС заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, переданную Украине технику британского, немецкого, французского и других производств будет ждать ликвидация.

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«Опыт совершенно ничему не учит западных украинских партнеров — многое из переданного вооружения уже обратилось в металлолом или было уничтожено в зоне СВО», — сообщил Пушилин.

Врио главы ДНР обратил внимание, что иностранные поставки оружия ВСУ приведут только к эскалации конфликта и «окончательной деградации Украины как государственного образования».

Он напомнил, что США запланировали выделить стране новый пакет помощи, в том числе поставить танки Abrams и боеприпасы с обедненным ураном.

«К чему это ведет? К миру, развитию и благополучию? Нет, только к новым жертвам, обстрелам и разрушениям», — подытожил Пушилин.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал преступным актом планы США по поставке Украине танковых снарядов с обедненным ураном.