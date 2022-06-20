Власти Великобритании и Марокко не интересовались судьбой своих подданных, осужденных в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин.

«Официальных обращений из Лондона и Марокко о судьбе осужденных в ДНР иностранных наемников не поступало», — сказал он.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Они могут обжаловать приговор в течение месяца. Замминистра образования Соединенного Королевства Робин Уокер заявил, что для изменения их статуса и освобождения будут задействованы дипканалы.

На минувшей неделе Минобороны РФ опубликовало подробные данные об иностранных наемниках на Украине. Военные насчитали почти семь тысяч иностранцев, сражающихся на стороне ВСУ.