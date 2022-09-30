Прямая трансляция обращения Путина после референдумов | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 14:04 Поделиться Telegram

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Viber Обращение Путина после воссоединения освобожденных территорий с Россией. Прямая трансляция Путин выступает с обращением после присоединения ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины к России РИА «Новости»

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Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договор о включении регионов в состав России. В связи с проведением церемонии российский лидер Владимир Путин подготовил обращение. «360» ведет прямую трансляцию речи президента.

14:20. В преддверии начала выступления президента ТАСС со ссылкой на депутата Народного совета ДНР Елену Шишкину сообщает, что все жители республики, в том числе с освобожденных территорий, должны получить российские паспорта в течение нескольких месяцев.

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14:00. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент Владимир Путин уведомил нижнюю палату парламента о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав РФ.

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Церемония подписания договоров начнется в 15:00 в Большом Кремлевском дворце. Представители республик Донбасса и освобожденных территорий поставили свои подписи под документами о присоединении к России.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проходили с 23 по 27 сентября. За ходом голосования следили местные и международные наблюдатели. После обработки всех бюллетеней стало понятно, что абсолютное большинство населения регионов выступает за воссоединение с Россией. В ДНР за проголосовали 99,23% жителей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, а в Херсонской области — 87,05%.

После подписания договоров границы между Россией и четырьмя новыми субъектами страны исчезнут. Украинский политик и управленец Владимир Олейник назвал прошедшие референдумы символами достоинства и надежды. Теперь местные жители смогут рассчитывать на мир.

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