Обозревателю New Yorker напомнили о геноциде русскоязычного населения в Донбассе | 360°

Эксклюзив 26 октября 2022, 12:14 Обозревателю New Yorker напомнили о геноциде русскоязычного населения в Донбассе Политолог Михайлов ответил на теории обозревателя New Yorker о спецоперации РИА "Новости"

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Причиной спецоперации стала необходимость защитить жителей Донбасса от геноцида, которым занимались ВСУ под руководством властей Украины, напомнил политолог Евгений Михайлов. Его комментарий стал ответом на заявление обозревателя New Yorker Дэна Колдуэлла о том, что Запад мог предотвратить СВО, если бы признал вхождение Крыма в состав России. В беседе с «360» эксперт подчеркнул, что при анализе предпосылок спецоперации нужно смотреть глубже, вспомнить историю появления ДНР и ЛНР.

«Было много причин, которые привели к спецоперации. Прежде всего, это геноцид русскоязычного населения. Часть областей Украины попытались сопротивляться фашистским методам Украины, навязыванию мовы и новых идеологий. ЛНР и ДНР захотели определенной самостоятельности, они хотели федерализации Украины, чтобы жить в своем русском мире», — сказал Михайлов.

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В ответ на желание народных республик Украина с помощью Запада начала так называемую «антитеррористическую» операцию и не оставила попыток дальнейшего угнетения русскоязычного населения.

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«Тогда ЛНР и ДНР стали сражаться за свои права. В итоге на их защиту встала Россия. Мы пошли на опережение. У нас были разведданные о том, что Украина с помощью стран НАТО готовилась захватить эти регионы», — добавил эксперт.

Ветеран войны в Ираке, обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл заявил, что если бы западные страны признали вхождение Крыма в состав России, это остановило бы СВО. Он пояснил, что российские власти не могут допустить посягательств на полуостров.

По мнению Колдуэлла, угроза исходит с Запада. Он пояснил, что не может себе представить ситуацию, когда Россия внезапно остановится, будучи уверенной в возможности появления вооруженного до зубов базы НАТО на территории, которая входит в состав РФ.