Спецоперация 12 мая 2023, 18:21 Обозреватель Веселовский высказался о желании главы СНБО Украины Данилова «вернуть» Крым Обозреватель Веселовский заявил, что украинское правительство намерено истреблять россиян

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что власти страны считают Крым и новые регионы РФ «своей территорией». Это заявление прокомментировал политический обозреватель Сергей Веселовский. Об этом сообщил «Крым 24».

Специалист пояснил, что украинские власти намерены уничтожать всех русских, поэтому они могут попытаться применить любое оружие для удара по данным территориям.

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«Все, кто живут на территории Крыма, для них москали, которые получили российское гражданство и должны быть уничтожены», — отметил Данилов.