Спецоперация 04 января 2023, 12:48 Оборону ВСУ прорвали под Артемовском «Военное обозрение» сообщило о прорыве обороны ВСУ под Артемовском РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону украинских боевиков около поселка Опытное в районе Артемовска и вышли к городу с юго-восточных окраин. Атака продолжается сразу с нескольких направлений. Об этом сообщило издание «Военное обозрение».

Подразделения «Вагнера» продвигаются к Артемовску со стороны поселков Озаряновка и Курдюмовка, где продолжаются бои с украинскими боевиками. С северной стороны города идут боевые действия в районе Подгорного.

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Российские войска продолжают наступать на позиции украинских боевиков в городской черте Марьинки, а также пытаются штурмовать укрепленный район в Авдеевке, но качественных результатов в этом направлении они пока не достигли.

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Намного лучше обстоят дела у российских военных, проводящих атаку на Луганском направлении. При поддержке артиллерии они прошли к селу Стельмаховка.

Как отметили авторы материала со ссылкой на специалистов, тактические успехи перерастут в крупное наступление.

В минувший вторник, 3 января, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили более 200 украинских боевиков в ДНР, а также 130 наемников Иностранного легиона в районе Масляковки и Краматорска.

Как напомнило издание «ФедералПресс», за сутки российская система ПВО сбила 13 беспилотников и перехватила девять ракет HIMARS.