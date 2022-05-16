Обороной Рубежного и завода «Заря» руководили инструкторы из США и Польши

Операцией по обороне Рубежного и завода по производству взрывчатых веществ «Заря» руководили иностранные инструкторы из США и Польши. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко. Заявление опубликовано в Telegram-канале НМ ЛНР.

«При обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ „Заря“ Рубежного были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши, которые руководили операцией по обороне города и завода», — доложил Филипоненко.

Об освобождении завода «Заря» российскими военными 14 мая рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Промышленная зона завода растянулась на несколько километров в длину и ширину. Кадыров заметил: многие говорили, что «Заря» — это второй «Азовсталь» и взять его будет непросто. Позже стало известно, что украинские нацисты планировали дистанционно взорвать завод. Саперы обезвредили точки взрыва.

Город Рубежное в ЛНР перешел под контроль ВС России в конце апреля. Военнослужащие Народной милиции республики продолжают доставлять жителям гуманитарную помощь.