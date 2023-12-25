Спецоперация 25 декабря 2023, 17:36 Обновленный российский «Панцирь-СМ» назвали серьезной проблемой для ВСУ Interia: применение ВС РФ нового «Панциря-СМ» станет проблемой для ВСУ Пресс-служба Минобороны

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Появление в зоне боевых действий обновленного российского самоходного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-СМ» станет плохой новостью для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило издание Interia.

«Это может создать серьезные проблемы для Украины, которая в последнее время делает ставку на беспилотники», — отметили авторы статьи.

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По словам журналистов, модернизированный «Панцирь-СМ» способен перехватить даже мини-дроны, быстрые баллистические цели и управляемые артиллерийские снаряды. Новый ЗРК устанавливают на грузовике с дизельным двигателем мощностью 400 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 90 километров в час.

Обновленный «Панцирь» оснащен системой обнаружения и слежения. Он может находить небольшие цели на расстоянии до 75 километров и перехватывать их на расстоянии 40 километров.

Военный эксперт Юрий Кнутов также оценил российский комплекс «Панцирь-СМ». Специалист выразил уверенность, что система справится с украинскими беспилотниками AQ-400 «Коса».