Спецоперация 22 августа 2023, 16:19 Обнаружение и уничтожение катера ВСУ в Черном море сняли на видео Минобороны показало кадры обнаружения и уничтожения катера ВСУ в Черном море

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Самолет Воздушно-космических сил России поразил военный катер Вооруженных сил Украины в Черном море 22 августа. Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале кадры обнаружения и уничтожения объекта.

Быстроходный военный катер Willard Sea Force американского производства заметили восточнее острова Змеиный. На борту находилась десантная группа ВСУ.

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«Скоростная надводная цель активно маневрировала, пыталась уклониться от огня истребителя, однако была успешно поражена из авиационной пушки», — указали в Минобороны.

В ночь на 22 августа в Черном море также засекли разведывательный катер украинской армии. Он пытался подобраться к российским газодобывающим установкам. Экипаж самолета Су-30см морской авиации Черноморского флота уничтожил вражеский объект.

ВСУ безуспешно попытались атаковать корабли Черноморского флота безэкипажным катером 17 августа. Цель уничтожили из бортового вооружения сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного судна «Василий Быков».