Обмен пленными удался лишь с четвертой попытки по вине Украины

Украина три раза срывала обмен военнопленными с Россией. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«Украина срывала несколько раз данные обмены, то есть это была уже четвертая попытка. Безусловно, они не хотели отдавать российских военнослужащих, в том числе летчиков, они не хотели отдавать наших мобилизованных», — заявил Пушилин.

По его словам, в рамках обмена Украина передала 49 военнопленных из ДНР. Украинской стороне передали 37 участников нацбатальонов, которые не были замешаны в военных преступлениях. Таким было условие украинских властей.

Обмен пленными в формате «144 на 144» состоялся 29 июня по прямому указанию президента России Владимира Путина. В основном обменивали раненых и тяжелораненых бойцов. После того как Украина сообщила, что среди полученных ею пленных есть члены нацбата, председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что это тяжелораненые боевики, по каждому из которых «ведутся предметные следственные мероприятия».