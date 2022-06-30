Обмен пленными между Россией и Украиной в формате «144 на 144» провели по указанию Путина

Обмен пленными России и Украины в формате «144 на 144» произвели по прямому указанию российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на традиционном брифинге.

«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации. Поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов ДНР и ЛНР, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача», — доложил Конашенков.

Почти все освобожденные — раненые и тяжелораненые бойцы. Им уже оказывают всю необходимую медпомощь.

Общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более шести тысяч человек.

Накануне официальный представитель Минобороны рассказал, что подразделения ВСУ на лисичанском направлении оказались в сложной ситуации из-за критической нехватки продовольствия. Многие бойцы ВСУ дезертируют и оставляют позиции.