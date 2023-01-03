03 января 2023, 19:10
Обломки HIMARS обнаружили на месте обстрела больницы в Токмаке
РИА «Новости»: у обстрелянной ВСУ больницы в Токмаке нашли части ракеты РСЗО HIMARS
Части ракеты американской реактивной система залпового огня HIMARS нашли на месте обстрела украинскими боевиками больницы в городе Токмаке Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости».
Версию журналистов агентства подтвердили находящиеся на месте происшествия представители экстренных служб.
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Вооруженные силы Украины обстреляли гражданские объекты Токмака в ночь на вторник, 3 января. Действия боевиков киевского режима сравнили с террористической атакой против мирного населения.
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В начале января ВСУ ударили из HIMARS по домам в Васильевке Запорожской области. Никто из местных жителей не пострадал во время обстрела, но в нескольких квартирах взрывная волна выбила стекла
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении установок HIMARS, из которых велся огонь по ДНР, написал RT. ВС РФ перехватили девять реактивных снарядов системы HIMARS.
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