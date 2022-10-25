Обломки американской ракеты обнаружили на месте обстрелов ВСУ в Донецке | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 19:00 Обломки американской ракеты обнаружили на месте обстрелов ВСУ в Донецке РИА «Новости»: на месте падения снарядов в Донецке нашли обломки ракеты HARM Публичное достояние

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Обломки снаряда, предположительно, американской противорадиолокационной ракеты HARM обнаружили следователи на месте обстрела Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Правоохранители опросили местных жителей, зафиксировав факты повреждения гражданской инфраструктуры.

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Украинские националисты в очередной раз ударили по Донецку днем 25 октября, запустив восемь ракет из БМ-21 «Град» и три ракеты калибром 155 миллиметров со стороны населенного пункта Орловка.

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что среди мирных жителей есть жертвы. Предположительно, одна из ракет разорвалась рядом с пиццерией в центре города.

Согласно данным Совместного центра контроля и координации огня, под огнем ВСУ оказались Петровский, Киевский и Кировский районы города.

Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что союзные войска держат под своим контролем ситуацию на Донецком направлении. При этом он добавил, что боевики стягивают свободные резервы к населенному пункту Артемовск.