Украинские военные обстреляли ферму в городе Каменка-Днепровская на территории Запорожской области. На месте удара нашли обломки артснаряда с маркировкой США, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на военно-гражданскую администрацию Энергодара.

«Сегодня, около четырех часов, под артиллерийский обстрел со стороны украинских карателей попало крестьянско-фермерское хозяйство в городе Каменка-Днепровская», — сообщили власти.

Линия электропередачи, административное здание, два трактора и хозяйственная постройка повреждены. На месте нашли осколок артиллерийского снаряда, а на нем — американскую маркировку. ВГА Энергодара предупредила, что такие случаи задокументируют и в будущем представят в международном суде как доказательство преступлений против мирных жителей.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «России 24» заявил, что Великобритания и Польша являются соучастниками Украины в атаках по Энергодару, сообщил RT.