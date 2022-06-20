Пуск высокоточной ракеты «Оникс» по аэродрому Арциз в Одесской области сняли на видео

Российские вооруженные силы высокоточной ракетой «Оникс» ударили по аэродрому Арциз в Одесской области. Минобороны показало видео с запуском боеголовки.

Ракета поразила два турецких беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2 и станцию управления, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Также за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили до 450 украинских националистов, 25 пунктов управления ВСУ и 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Помимо этого, российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области.

Оперативно-тактическая и армейская авиация России за минувшие сутки нанесла удары по 47 местам скопления живой силы и техники украинских войск.