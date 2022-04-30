Россия столкнулась с тем, что многие страны стали отменять ее культуру. По мнению актрисы и ведущей Аллы Довлатовой, это происходит из-за низкого уровня духовности. Она рассказала «360» о позиции Запада, а также о важности проведения спецоперации и желании ЛДНР стать частью РФ.

— Как вы относитесь к спецоперации на Украине?

— Я положительно отношусь к любой спецоперации, которую проводит наш главнокомандующий, наши российские вооруженные силы с целью защитить россиян от нацистской, фашистской, американской агрессии. Дальше можно приводить еще другие национальности, но тем не менее мы понимаем, откуда ноги растут. Они защищают от желания поработить, захватить нашу страну, уничтожить нашу культуру, нашу самобытность. Естественно, я к этому, как любой здравомыслящий человек, отношусь положительно.

— Поддерживаете ли вы ЛДНР и их стремление стать частью России?

— Я положительно отношусь к тому, что русские люди, а их там подавляющее большинство, которые живут на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, хотят быть частью России. Я прекрасно понимаю, что наша страна должна потратить силы, средства, энергию на помощь при восстановлении этих республик.

Но я хорошо отношусь к их желанию присоединиться к своей стране, потому что это испокон веков была территория российская. Я прекрасно понимаю, что это нормально то, что они хотят вернуться в свою страну. Мы обязаны им помочь в этом.

Источник фото: РИА «Новости»

— Как вы относитесь к тому, что культуру России отменяют в мире?

— Естественно, отрицательно отношусь. Культуру России отменяют, нас хотят вычеркнуть вообще с мировой арены. Это желание американцев и их прислуги, которая населяет европейскую территорию. Кроме как прислуга, я их назвать никак больше не могу, потому что это их сантехники, электрики, дворники, уборщицы, поломойки. Они получают деньги, боятся за свою жизнь, потому что англосаксы всегда являлись агрессорами, убийцами, бандитами, а неугодных они просто убивают — это их методы.

Поэтому это просто их прислуга, американцев. Я имею ввиду их правящие элиты, а не народ. Их правители хотят и уничтожить Россию, и стереть нашу культуру. У них это не получится, потому что наша культура гораздо мощнее, сильнее, как и наше вооружение.

Знаете, как говорится, не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот ту яму, которую они вырыли да нас, в этой яме, лежать им всем с их традициями, с их культурой, с их экономикой и совсем остальным.

— Что вы думаете о ситуации, когда мировые площадки решают не ставить произведения русских классиков?

— Отменяют то, в чем нет потребности. Европейские, не надо называть их мировыми площадками, поскольку это не весь мир. Посмотрите на карту и тогда вы увидите, что мир гораздо больше и стран в мире, кроме Европы из Соединенных Штатов, значительно больше. Вы о них забываете. А не надо, потому что эти страны будут в дальнейшем занимать более весомое положение в жизни нашего государства, в жизни нашего народа, нежели Западная Европа и Соединенные Штаты.

Западные площадки хотят отказаться от музыки, от нашей культуры. Ответ на вопрос очень простой — значит их уровень духовности не настолько высок, чтобы разнообразить свою жизнь великими творениями наших писателей и музыкантов.

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Мы с моим сыном буквально две недели назад это обсуждали. Я вспомнила, как Нетребко отказалась от своей Родины, продав ее за евро. Как раз шел хоккейный матч и я задаю вопрос своему сыну, я говорю: «Что там в Вашингтоне, как дела у Овечкина». У меня сын занимался всю свою жизнь хоккеем. Он говорит: «У Овечкина все отлично, он главный игрок этого города и этой команды и вообще один из лучших игроков в мире, поэтому у него все прекрасно». Я говорю: «Его-то не заставили от Родины отказываться?».

Он говорит: «А кто его заставит? Они ему пятки лижут, потому что он миллионы приносит, целуют ему ножки. Он ведет себя абсолютно независимо, рот никто не откроет ему, чтобы он отказался от Родины. Это они могут отказаться от своей Америки, потому что он им приносит деньги, а они за деньги готовы все, что угодно. Они откажутся от себя за эти бабки, поэтому у Овечкина все хорошо».

А то, что Нетребко так мордой полощут по пыльным углам, так это потому что это ее уровень. Значит, никому она там не нужна. То, что с Гергиевым получилось. Естественно, он не готов отказаться от Родины, потому что он порядочный человек. Значит, им не нужна культура, значит уровень их духовности существенно ниже уровня нашей, поэтому то, от чего они могут отказаться, они отказываются. Они от газа не могут отказаться и покупают его за рубли, вот и все. Ответ простой — продажные, никчемные, бездуховные бандиты.