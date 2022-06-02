Объявление украинцев о продаже американских Javelin нашли в даркнете

Украинцы торгуют в даркнете противотанковыми ракетными комплексами Javelin, которые им поставляют Соединенные Штаты. На объявление о продаже ПРК в Киеве наткнулось Ura.ru.

Судя по опубликованным скриншотам, ракетные комплексы можно приобрести за 30 тысяч долларов, или более 1,8 миллиона рублей.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что поставка вооружения Украине продолжится. Помимо ракет Javelin, планируют поставлять зенитные Stinger, а также «артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы», радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы.

Также Байден подтвердил поставку реактивных систем залпового огня большого радиуса действия HIMARS. По данным военного обозревателя «Известий» Алексея Рамма, эта РСЗО по своему калибру крупнее российского «Урагана», но меньше «Смерча», притом в ее боекомплект входит всего шесть ракет — российские системы способны выпустить втрое больше.