Воду начали сбрасывать в Днепр с Каховского водохранилища. Это поможет снизить угрозу катастрофы | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 13:02 Воду начали сбрасывать в Днепр с Каховского водохранилища. Это поможет снизить угрозу катастрофы Глава ВГА Новокаховского округа Леонтьев: объем воды понижают в Каховском водохранилище РИА "Новости"

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Воду из Каховского водохранилища сбрасывают по течению Днепра. Эта мера должна понизить ущерб, если ГЭС будет разрушена, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев в программе «Соловьев Live».

По его словам, электростанция работает, несмотря на то, что три агрегата там вышли из строя.

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«Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля», — заявил Леонтьев.

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Он уточнил, что в последнее время воду из Каховского водохранилища более активно сбрасывают, чтобы в случае разрушения ГЭС вниз не хлынул слишком большой поток воды.

Также Леонтьев заявил, что в округе «паники нет никакой». Администрация готовится к любому варианту развития событий, а военные собираются защищать ГЭС как «символ крепости духа русского», заключил Леонтьев.

Ранее Россия написала в Совбез ООН письмо с призывом не допустить разрушения ВСУ дамбы Каховской ГЭС.