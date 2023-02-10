Спецоперация 10 февраля 2023, 08:28 Объекты энергетической инфраструктуры в Запорожье получили повреждения Секретарь горсовета Запорожья Куртев: повреждены объекты энергетической инфраструктуры

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После ночных взрывов в Запорожье стало известно о повреждении местных объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев. Он описал ситуацию в Telegram-канале.

«Атаковали объекты энергетической инфраструктуры», — сообщил он.

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Куртев отметил, что утром 10 февраля всего за час зафиксировали 17 ударов по городу. По словам главы горсовета Запорожья, этот обстрел стал самым масштабным начиная с февраля прошлого года.

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Степень разрушений, число погибших и пострадавших, а также авторов обстрелов Куртев пока не сообщил. Также пока неизвестно, какие именно объекты энергетической инфраструктуры попали под удар, и как их повреждения сказались на жизни города.

После осенних референдумов на юге Украины Запорожская область, а также Херсонская область и ДНР с ЛНР вошли в состав России. Однако часть территорий — в том числе и Запорожье — пока находятся под контролем официального Киева.