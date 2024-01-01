Спецоперация 01 января 2024, 09:50 Объект портовой инфраструктуры получил повреждения в Одессе Представитель ВСУ сообщила о повреждении объекта в порту Одессы Одесса / РИА «Новости»

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Один из объектов портовой инфраструктуры в Одессе получил повреждения. Об этом сообщила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк в эфире парламентского телеканала «Рада».

«К сожалению, произошло попадание в один из таких объектов. Там вспыхнул пожар, но его удалось быстро потушить», — сказала Гуменюк.

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Других подробностей она не привела.

В новогоднюю ночь воздушная тревога в Одесской области длилась более 3,5 часа. В разных уголках Украины были слышны взрывы, сигнал сирен звучал около 14 часов.

В Минобороны РФ заявили, что в ответ на ракетный обстрел Белгорода, при котором погибли более двадцати мирных жителей, а более сотни получили ранения, ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. В ведомстве подчеркнули, что удары наносятся только по военной инфраструктуре, а не по гражданским объектам.