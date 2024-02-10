10 февраля 2024, 13:03
Объект критической инфраструктуры уничтожили в Харькове
Прокуратура: в Харькове полностью уничтожили объект критической инфраструктуры
При взрыве в Харькове полностью уничтожен объект критической инфраструктуры. Об этом сообщила региональная украинская прокуратура в Telegram-канале.
«Произошла утечка дизельного топлива, <…> вспыхнули масштабные пожары», — рассказали в ведомстве.
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Украинское издание «Страна.ua» сообщало, что накануне поздно вечером в Харькове прогремели взрывы. Информацию подтвердили сотрудники Нацполиции.
Также сообщалось о серии взрывов в Одессе, Измаиле, Херсоне и Очакове. Утром в Кировоградской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.
Российские военные ранее уничтожили укрытия и огневые точки Вооруженных сил Украины в районе Берестового Харьковской области. Боевиков атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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