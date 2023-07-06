Спецоперация 06 июля 2023, 04:38 Объект критической инфраструктуры повредился во Львове Объект критической инфраструктуры во Львове получил повреждения Pxhere

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Во Львове получил повреждение объект критической инфраструктуры, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось о взрывах в городе.

«Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове», — написал Козицкий. Других подробностей он не привел.

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Мэр города Андрей Садовый в Telegram-канале сообщил о четырех пострадавших. По данным градоначальника Львова, одного из раненых доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что во Львове прозвучала серия взрывов. Как объяснили местные власти, это была работа системы противовоздушной обороны. До этого в нескольких областях Украины включили сигнал воздушной тревоги. Сирена звучала в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Кроме того, систему оповещения включили в подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей.