06 марта 2024, 12:25
Объект критической инфраструктуры повредило в Сумах
Украинские власти сообщили о повреждении важного объекта инфраструктуры в Сумах
Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
«Были нанесены несколько ударов, один — по объекту критической инфраструктуры», — указали власти.
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На месте происшествия работают специалисты департамента инфраструктуры города, а также добровольцы и волонтеры. Есть повреждения, уточнили в администрации, но где именно — не сообщили.
Ранее несколько объектов получили повреждения в подконтрольной Украине части Запорожской области. «Глава» областной украинской «администрации» Иван Федоров заявил о разрушениях, но подробности не привел.
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