Важное 10 февраля 2023, 11:25 Объект критической инфраструктуры пострадал при ударе в Харькове Глава Харькова Терехов: нанесен удар по критической инфраструктуре

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В Харькове нанесли удар по объекту критической инфраструктуры. Глава администрации Игорь Терехов предупредил в своем Telegram-канале о сбоях электроснабжения и других коммунальных услуг.

«Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова», — объявил он.

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Игорь Терехов сообщил о серии атак, которые начались около четырех часов утра. По его словам, военные целились в объекты критической инфраструктуры. Городские службы начали устранять последствия, но глава администрации предупредил о возможных перебоях со светом, водо- и теплоснабжением.

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На территории Харьковской области зафиксировали 10 взрывов, рассказал глава военной администрации Олег Синегубов.

Украинские СМИ рассказали о взрывах на ТЭЦ-5 в Голосиевском районе Киева, Херсоне, Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Одессе, а также в Запорожье. Утром 10 февраля воздушную тревогу объявили во всех регионах на востоке Украины