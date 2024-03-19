Спецоперация 19 марта 2024, 17:11 Объект критической инфраструктуры пострадал после взрыва в Сумской области Глава Белополья: в Сумской области пострадал объект критической инфраструктуры

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В Белополье Сумской области после взрыва пострадал объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава города Юрий Зарко украинскому изданию «Общественное».

Он также рассказал о проблемах с водоснабжением.

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Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, 19 марта власти Сумской области несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Днем 19 марта стало известно, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации украинских диверсантов в Сумской области. Минобороны показало кадры с моментом ликвидации.

ВС России также уничтожили вражескую ДРГ. Бойцы засекли украинских боевиков, которые дислоцировались в лесу в граничащем с Белгородской областью районе.

Российские авиабомбы приводят в ужас украинских солдат. Особенности боеприпасов раскрыл полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, сообщили «Известия».