10 февраля 2024, 14:44
Объект инфраструктуры в припортовой зоне Одессы получил повреждения
Братчук: в Одессе в припортовой зоне объект инфраструктуры получил повреждения
В Одессе в припортовой зоне получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.
Он разместил видеообращение к населению с заявлением о повреждении объекта в припортовой зоне. Других подробностей он не привел.
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Накануне в Одессе прогремела волна мощных взрывов. По данным издания «Страна.ua», была вероятность работы ПВО.
В сервисе оповещения населения сигналы воздушной тревоги обозначены в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
Аналогичная ситуация произошла днем ранее: взрывы раздались в Одессе и городе Черноморске Одесской области. Воздушная тревога прозвучала для жителей Одесской, Винницкой и Хмельницкой областей. Работала система ПВО. Людей попросили оставаться в укрытиях.
Одесса
Взрывы
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