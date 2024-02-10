Спецоперация 10 февраля 2024, 14:44 Объект инфраструктуры в припортовой зоне Одессы получил повреждения Братчук: в Одессе в припортовой зоне объект инфраструктуры получил повреждения Unsplash

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В Одессе в припортовой зоне получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

Он разместил видеообращение к населению с заявлением о повреждении объекта в припортовой зоне. Других подробностей он не привел.

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Накануне в Одессе прогремела волна мощных взрывов. По данным издания «Страна.ua», была вероятность работы ПВО.

В сервисе оповещения населения сигналы воздушной тревоги обозначены в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

Аналогичная ситуация произошла днем ранее: взрывы раздались в Одессе и городе Черноморске Одесской области. Воздушная тревога прозвучала для жителей Одесской, Винницкой и Хмельницкой областей. Работала система ПВО. Людей попросили оставаться в укрытиях.