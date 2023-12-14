Спецоперация 14 декабря 2023, 13:49 Объект инфраструктуры пострадал в подконтрольной ВСУ части Херсонской области

Читать 360tv в

Объект инфраструктуры пострадал в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба назначенной Киевом Херсонской областной военной администрации.

Уточняется, что взрыв на объекте произошел в ночь на 14 декабря.

Реклама

Ранее ВСУ нанесли удары по гражданским объектам, расположенным на левобережной части Херсонской области. За сутки украинские военные 97 раз атаковали эти территории. Боевики обстреляли населенные пункты в прибрежной части. Удары пришлись по таким населенным пунктам, как Казачьи Лагери, Обрывка, Днепряны, Пролетарка, Голая Пристань, Корсунка, Новая Каховка, Алешки и другим.

Украинская артиллерия открывала огонь и в дневное, и в ночное время суток: 65 атак зафиксировали днем, еще 32 удара — ночью.