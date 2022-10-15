Объект энергетической инфраструктуры пострадал в Киевской области после ракетного удара | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 11:32 Поделиться Telegram

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Viber Объект энергетической инфраструктуры пострадал в Киевской области после ракетного удара «Укрэнерго»: энергетический объект серьезно пострадал после ракетного удара под Киевом

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Энергетический объект получил серьезные повреждения из-за ракетного удара в Киевской области. Об этом говорится в Telegram-канале оператора передачи электроэнергии «Укрэнерго».

«В Киевской области сильно поврежден объект энергетической инфраструктуры, могут быть введены графики отключения электричества», — сказано в сообщении.

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Специалисты «Укрэнерго» уже приступили к работе над восстановлением электроснабжения Киева и областного центра.

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Диспетчерский центр компании предупредил о возможных применениях графиков аварийных отключений, уточняется в сообщении.

«Просим потребителей экономно потреблять электроэнергию, особенно с 17.00 до 23.00 часов», — заключили в «Укрэнерго».

Утром в субботу об ударе по энергетическому объекту в Киевской области сообщал глава администрации региона Алексей Кулеба. Кроме того, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, а жителей попросили укрыться в убежищах, сообщало «Утро.ру».

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