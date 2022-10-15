Объект энергетической инфраструктуры пострадал в Киевской области после ракетного удара | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 22:07

Маск оплатит Starlink для Украины из своего кармана

Спецоперация

15 октября 2022, 21:59

Власти Новой Каховки рассказали о разрушении жилого фонда

Реклама

Эксклюзив

15 октября 2022, 21:50

Таксист сбил ребенка на юго-востоке Москвы

Знаменитости

15 октября 2022, 21:40

Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации

Мир

15 октября 2022, 21:31

Франция взяла на подготовку украинских военных

Мир

15 октября 2022, 21:23

Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Мир

15 октября 2022, 21:22

Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Спецоперация

15 октября 2022, 11:32

Объект энергетической инфраструктуры пострадал в Киевской области после ракетного удара

«Укрэнерго»: энергетический объект серьезно пострадал после ракетного удара под Киевом

Читать 360tv в

Энергетический объект получил серьезные повреждения из-за ракетного удара в Киевской области. Об этом говорится в Telegram-канале оператора передачи электроэнергии «Укрэнерго».

«В Киевской области сильно поврежден объект энергетической инфраструктуры, могут быть введены графики отключения электричества», — сказано в сообщении.

Реклама

Специалисты «Укрэнерго» уже приступили к работе над восстановлением электроснабжения Киева и областного центра.

Реклама

Диспетчерский центр компании предупредил о возможных применениях графиков аварийных отключений, уточняется в сообщении.

«Просим потребителей экономно потреблять электроэнергию, особенно с 17.00 до 23.00 часов», — заключили в «Укрэнерго».

Утром в субботу об ударе по энергетическому объекту в Киевской области сообщал глава администрации региона Алексей Кулеба.  Кроме того, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, а жителей попросили укрыться в убежищах, сообщало «Утро.ру».

Киев

Специальная военная операция РФ на Украине

7

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама