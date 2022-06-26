Министр обороны Сергей Шойгу ежедневно докладывает президенту России Владимиру Путину о состоянии войск. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об итогах инспекции Шойгу войск РФ в Донбассе.

«Министр обороны докладывает президенту ежедневно», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Шойгу прибыл в расположение войск с инспекцией, в ходе которой заслушал доклады командования и наградил особо отличившихся военнослужащих в ходе специальной операции на Украине.

Шойгу также обратил особое внимание на организацию обеспечения боевых действий и создание в пунктах временной дислокации необходимых бытовых условий для российских военных.