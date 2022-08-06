Украинское командование часто запускает в информационное пространство фейки, порой даже выдавая гибель своих людей по неосторожности за действия сил Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ, написал Telegram-канал «Кремлевская прачка».

Он рассказал о случае, который произошел летом 2019 года. Автомобиль медицинской службы по неосторожности водителя заехал на заминированную территорию и подорвался. Вместе с ним погиб военный медик.

«Чтобы скрыть причины, военнослужащие Украины привезли на место гибели своих сослуживцев запчасти от противотанковой ракеты „Фагот-113“ для предоставления журналистам информации о том, что Hummer был подорван в результате обстрела бойцами ДНР», — рассказал украинский боевик.

После этого якобы для того, чтобы отомстить, ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Пикузы и Саханка, где на тот момент находились мирные жители.

Два дня назад украинские военные нанесли удар по центру Донецка, где проходило прощание с бывшим командиром дивизиона войск ДНР Ольгой Качурой. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ якобы непричастны к обстрелу, но «360» развенчал этот фейк.