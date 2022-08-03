Выживший после удара по СИЗО в Еленовке военнопленный рассказал о происшествии

Минобороны РФ опубликовало кадры с показаниями пленных, выживших после удара по следственному изолятору (СИЗО) в Еленовке. Как отметил сайт телеканала «Звезда», там содержались вышедшие ранее с территории «Азовстали» украинские военнослужащие. Они сдались в плен еще в мае.

Один из пленных рассказал, что в момент удара он спал. Проснулся мужчина от первого взрыва, который, по его словам, «был где-то недалеко».

«Перевернулся на другой бок, думал дальше спать, произошел второй взрыв, начала рушиться крыша. Понял, что с ногой что-то не так. Началась эвакуация. Все стали выбегать», — рассказал военнопленный.

Мужчина отметил, что они боялись еще одного прилета, перелезли через забор и добрались до следующего забора. После этого военнопленных встретил конвой и эвакуировал их.

Украинские военные нанесли удар по следственному изолятору Еленовка вечером, 3 августа, сообщили в Минобороны России. Атака производилась американскими ракетными системами залпового огня HIMARS. Удары были нанесены менее чем через сутки после публикации видео с показаниями о преступлениях националистов взятого в плен Дмитрия Козацкого. Как подчеркнул заместитель министра обороны России Александр Фомин, именно украинская сторона настаивала на размещении сдавшихся в плен боевиков в СИЗО Еленовки.